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«Каролина» подписала контракт с лучшим бомбардиром сезона в АХЛ

«Каролина» подписала контракт с лучшим бомбардиром сезона в АХЛ
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Нападающий Эндрю Потуральски подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз», информирует официальный сайт команды.

Отмечается, что соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

На уровне НХЛ зарплата составит $ 750 тыс., на уровне АХЛ — $ 200 тыс. При этом игрок гарантированно получит $ 250 тыс.

В минувшем сезоне Потуральски играл за фарм-клуб «Анахайм Дакс» в АХЛ.

Нападающий принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, в которых набрал 43 (9+34) очка, став лучшим бомбардиром сезона.

В плей-офф Потуральски сыграл три матча, не набрав очков.

Напомним, ранее состав «Каролины» пополнил нападающий Дерек Степан, подписавший однолетний контракт с «Харрикейнз».

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