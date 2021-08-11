«Каролина» подписала контракт с лучшим бомбардиром сезона в АХЛ

Нападающий Эндрю Потуральски подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз», информирует официальный сайт команды.



Отмечается, что соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.



На уровне НХЛ зарплата составит $ 750 тыс., на уровне АХЛ — $ 200 тыс. При этом игрок гарантированно получит $ 250 тыс.



В минувшем сезоне Потуральски играл за фарм-клуб «Анахайм Дакс» в АХЛ.



Нападающий принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги, в которых набрал 43 (9+34) очка, став лучшим бомбардиром сезона.



В плей-офф Потуральски сыграл три матча, не набрав очков.

Напомним, ранее состав «Каролины» пополнил нападающий Дерек Степан, подписавший однолетний контракт с «Харрикейнз».