Петтерссон: хочу остаться в «Ванкувере», но также хочу играть за клуб, который побеждает

Нападающий Элиас Петтерссон рассказал о переговорах о новом контракте с «Ванкувер Кэнакс». Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.



«Все переговоры с «Кэнакс» ведут мои агенты, они сообщают мне о том, как обстоят дела.



Пока мы не достигли соглашения, но я не беспокоюсь, что со временем мы не сможем всё решить. Чтобы найти решение, обе стороны должны быть довольны. Я не беспокоюсь на этот счёт.



Чего я хочу? Сейчас я хочу остаться в «Ванкувере», но также хочу играть за команду, которая побеждает, у которой каждый год есть шанс далеко пройти в плей-офф.



Я чувствую, что у нас есть шанс сделать это в следующем году. Если у нас будет этот шанс, когда срок моего следующего контракта подойдёт к концу… Я не знаю.



Я просто хочу играть там, где есть шанс на победу», — приводит слова Петтерссона североамериканский журналист Уффе Бодин на своей странице в «Твиттере».

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