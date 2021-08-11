Петтерссон: хочу остаться в «Ванкувере», но также хочу играть за клуб, который побеждает

Нападающий Элиас Петтерссон рассказал о переговорах о новом контракте с «Ванкувер Кэнакс». Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.
«Все переговоры с «Кэнакс» ведут мои агенты, они сообщают мне о том, как обстоят дела.
Пока мы не достигли соглашения, но я не беспокоюсь, что со временем мы не сможем всё решить. Чтобы найти решение, обе стороны должны быть довольны. Я не беспокоюсь на этот счёт.
Чего я хочу? Сейчас я хочу остаться в «Ванкувере», но также хочу играть за команду, которая побеждает, у которой каждый год есть шанс далеко пройти в плей-офф.
Я чувствую, что у нас есть шанс сделать это в следующем году. Если у нас будет этот шанс, когда срок моего следующего контракта подойдёт к концу… Я не знаю.
Я просто хочу играть там, где есть шанс на победу», — приводит слова Петтерссона североамериканский журналист Уффе Бодин на своей странице в «Твиттере».
- 11 августа 2021
-
22:34
-
22:15
-
21:51
-
21:33
-
21:27
-
21:13
-
20:56
-
20:32
-
20:15
-
19:50
-
19:16
-
19:13
-
18:45
-
18:36
-
17:51
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:10
-
16:03
-
15:50
-
15:48
-
15:37
-
15:11
-
15:10
-
14:32
-
14:17
-
13:43
-
12:59
-
12:24
-
11:39
-
10:32
-
10:18
-
09:56
-
09:13