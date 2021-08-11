Питерс — об игре «Автомобилиста»: переживать из-за второго поражения не вижу смысла

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал итоги матча с «Северсталью» (1:2).

«После счёта 1:1 игра выровнялась и шла до победного гола. К сожалению, во втором периоде мы сами создали себе проблемы, когда нахватали удаления. Это и привело к такому результату.

Я рад, что вернулся Шумаков. Он с Да Коста и Макеевым хорошо взаимодействовали между собой, хорошо смотрелись; я ими доволен. Шейн Принс провёл несколько матчей подряд, я дал ему паузу. У нас сейчас идёт достаточно напряжённый график. Нужно разбавлять состав, дать некоторым ребятам отдохнуть, не перегружать их и посмотреть в деле других.

Переживать из-за второго поражения не вижу смысла. Сегодня я дал возможность проявить себя молодым ребятам. Они неплохо отыграли, провели достаточно много времени в зоне атаки, хорошо пасовали", — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.