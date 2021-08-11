Квартальнов — о матче с «Амуром»: нужна была эта победа? Как воздух!
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги встречи Мемориала Ромазана с хабаровским «Амуром» (1:0).
«Нужна была эта победа? Как воздух! Ещё раз: конечно, после двух таких поражений с общим счётом 1:7 здорово, что ноль пропустили. В общем-то молодой пацан отыграл — то, что надо! Ищем свою игру, впереди ещё много работы — над функциональным состоянием, много новых ребят в составе. Мы немного по-другому в этом году стали играть. Надо немного потерпеть. Очень много работы впереди: надо прийти в состояние. Я смотрю, многие команды побыстрее нас — и ментально, и физически. Мы чуть медлим. Давайте подождём немного времени», — приводит слова Квартального официальный сайт КХЛ.
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