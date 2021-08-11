Лямся объяснил причины поражения в матче с «Локомотивом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги встречи Кубка Республики Башкортостан с «Локомотивом» (3:4).
«Сложно понять, почему мы начали матч не так, как хотели. Первый период совершенно не удался, им я недоволен. Если говорить о втором и третьем периодах, то у нас были видны улучшения. Может быть, мы совершили небольшую ошибку, сделав утром раскатку после вечернего матча, но это предсезонка, так происходит. С другой стороны, этот матч даст нам хорошие данные для анализа», — приводит слова Лямся официальный сайт КХЛ.
Напомним, ярославский «Локомотив» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.
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