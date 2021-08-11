Скабелка прокомментировал победу «Локомотива» в Кубке Республики Башкортостан

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал итоги встречи Кубка Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

«Мы здорово провели первый период, достаточно агрессивно с первой смены. Эту агрессию перевели в голы, достаточно уверенно сыграли и по счёту, и по игре. Во втором периоде удалениями сломали себе игру, с середины второго периода соперник перехвалил инициативу. Получился интересный, информативный матч. Выиграли — и хорошо.

Скажу банальную вещь — сейчас то, что мы досрочно выиграли турнир, не настолько важно. Конечно, любой приз хорошо выигрывать, кубок для того и проводится, чтобы за него побороться», — приводит слова Скабелки официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.