Лямся — о замене Гиматову: «Салават» в течение всего сезона команда находится в поиске

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мыслями об игре своей команды в матче с «Локомотивом».

«Евгений Бирюков? Панин и Бирюков достаточно хорошо, надёжно играют. Сейчас идёт предсезонка, и, думаю, ближе к сезону они форму наберут.



Ищет ли «Салават» замену Гиматову? В течение всего сезона команда находится в поиске. Можем искать как защитника, так и нападающего, это рабочий процесс.



Молодые игроки? Если сравнивать прошедший и текущий сезоны, мы видим, как наши молодые парни добавили. Это даёт нам более длинную скамейку. Что касается сегодняшней встречи, то, начиная со второго периода, сочетание Пименова было лучшим не только у нас, но и вообще в матче. Их игрой я сегодня очень доволен.

Почему у команды всё-таки не складываются матчи с «Локомотивом»? Как мы увидели сегодня, «Локомотив» — достаточно сильный соперник. По его силе мы можем мерить себя. После первого периода я сказал нашим тренерам: помните прошлый матч с «Локомотивом» на «Уфа-Арене», когда после первых десяти минут мы поменяли Тарасова, потому что они забили нам три быстрых шайбы? То же самое произошло в последней встрече регулярки в Ярославле, ситуация повторилась и сегодня: соперник нанёс не так много бросков, но они стали результативными.

Удивительная серия у нас получается, пока сложно ответить, почему. Но мы должны прекрасно понимать: нужно что-то поменять, чтобы их обыграть.



Виктор Тихонов? В пятницу мы Тихонова точно не увидим, но сейчас он уже тренируется. Надеюсь, что он сыграет на турнире в Казани», — приводит слова Лямся официальный сайт уфимцев.