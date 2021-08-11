Игроки «Сахалинских Акул» и «Атланта» устроили массовую драку на турнире среди команд МХЛ

В матче Кубка Главы городского округа Ступино среди команд МХЛ случилась массовая драка на льду.

Драка произошла между хоккеистами «Сахалинских Акул» и подмосковного «Атланта».

Видео фрагмента можно посмотреть с 1:58.14.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале хоккейного клуба «Капитан». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Матч завершился победой подмосковного клуба со счетом 2:0.

Отметим, что в прошлом сезоне «Сахалинские Акулы» заняли 14 из 17 мест в Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги. Команда из Сахалинской области набрала 42 очка в 64 встречах и не попала в плей-офф.

«Атлант» занял восьмую позицию в Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги. Клуб набрал 79 очков в 64 матчах и вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл серию будущему чемпиону — московскому «Динамо».