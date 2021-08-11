Игроки «Сахалинских Акул» и «Атланта» устроили массовую драку на турнире среди команд МХЛ

В матче Кубка Главы городского округа Ступино среди команд МХЛ случилась массовая драка на льду.
Драка произошла между хоккеистами «Сахалинских Акул» и подмосковного «Атланта».
Видео фрагмента можно посмотреть с 1:58.14.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале хоккейного клуба «Капитан». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Матч завершился победой подмосковного клуба со счетом 2:0.
Отметим, что в прошлом сезоне «Сахалинские Акулы» заняли 14 из 17 мест в Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги. Команда из Сахалинской области набрала 42 очка в 64 встречах и не попала в плей-офф.
«Атлант» занял восьмую позицию в Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги. Клуб набрал 79 очков в 64 матчах и вышел в плей-офф, где в первом раунде проиграл серию будущему чемпиону — московскому «Динамо».
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