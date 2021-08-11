Контракты Даути, Карлссона и Сегина — в топ-10 худших в НХЛ по версии The Athletic

The Athletic составил топ-10 худших контрактов в НХЛ.



Первое место снова занял 8-летний контракт защитника Дрю Даути с «Лос-Анджелес Кингз». Зарплата — $ 11 млн в год. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/2027. В минувшем сезоне 31-летний Даути набрал 33 (8+25) очка в 56 матчах при показателе полезности «-14».



Вторым худшим контрактом признано 8-летнее соглашение защитника Эрика Карлссона с «Сан-Хосе Шаркс» с кэпхитом $ 11,5 млн. Срок контракта рассчитан до конца сезона-2026/27. В минувшем сезоне хоккеист сыграл в 52 матчах регулярного чемпионата, отметившись 22 (8+14) очками при полезности «-17».



В топ-3 также вошел контракт нападающего «Баффало Сэйбрз» Джеффа Скиннера. В 2019 году он подписал 8-летнее соглашение с зарплатой $ 9 млн в год. В сезоне-2020/2021 он набрал 14 (7+7) очков в 53 встречах при полезности «-10».



В рейтинг также вошли контракты Сета Джонса («Коламбус Блю Джекетс»/«Чикаго Блэкхоукс», 4-е место), Оливера Экмана-Ларссона («Аризона Койотс»/«Ванкувер Кэнакс», 5-е место), Марка-Эдуарда Влашика («Сан-Хосе», 6-е место), Логана Кутюра («Сан-Хосе», 7-е место), Джоша Моррисси («Виннипег Джетс», 8-е место), Тайлера Сегина («Даллас Старз», 9-е место), а также Райана Джохансена и Мэтта Дюшейна («Нэшвилл Предаторз», 10-е место).



Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.

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