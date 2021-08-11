Контракт Макдэвида — лучший в НХЛ по версии The Athletic

The Athletic составил топ-10 лучших контрактов в НХЛ.



Соглашения оценивались с точки зрения полезности, которую игрок приносит за свои деньги сейчас и, вероятно, будет приносить в будущем.



Первое место занял 8-летний контракт форварда Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз». Соглашение будет действовать ещё пять сезонов. Средняя зарплата $ 12,5 млн.



В минувшем сезоне Макдэвид набрал 105 (33+72) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. Он стал самым ценным игроком сезона-2020/2021 по версии журналистов и игроков.



Топ-10 выглядит следующим образом:



1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, оставшийся срок действия — пять сезонов.



2. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») — $ 9 млн, шесть сезонов.



3. Брэд Маршан («Бостон Брюинз») — $ 6,125 млн, четыре сезона.



4. Картер Вераге («Флорида Пантерз») — $ 1 млн, один сезон. Ранее игрок подписал новое соглашение на три года с кэпхитом $ 4,166 млн. Оно вступит в силу с сезона-2022/2023.



5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — $ 8,5 млн, четыре сезона.



6. Натан Маккиннон («Колорадо») — $ 6,3 млн, два сезона.



7. Ши Теодор («Вегас Голден Найтс») — $ 5,2 млн, четыре сезона.



8. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 11,64 млн, три сезона.



9. Самуэль Жирар («Колорадо») — $ 5 млн, шесть сезонов.



10. Давид Пастрняк («Бостон») — $ 6,67 млн, два сезона.



Отмечается, что при составлении рейтинга не учитывались соглашения игроков, помещенных в список выбывших на долгий срок.

