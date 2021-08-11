На Amazon выйдет документальный фильм о «Торонто» в сезоне-2020/2021
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На Amazon выйдет документальный фильм о «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает североамериканский журналист Стивен Эллис на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что фильм будет состоять из пяти эпизодов. Он получит название «Всё или ничего: „Торонто Мэйпл Лифс“. Премьера запланирована на 1 октября 2021 года.
Фильм будет повествовать о сезоне-2020/2021 и включит в себя фрагменты с площадки во время матчей, а также сцены вне льда — с игроками, тренерами и фанатами.
Фильм будет доступен для людей из более чем 240 стран и территорий.
Напомним, «Торонто» выиграл Северный дивизион, в 56 встречах набрав 77 очков. Тем не менее «Мэйпл Лифс» уступили в первом раунде команде «Монреаль Канадиенс» со счётом 3-4. «Кленовые листья» вели в серии 3-0.
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