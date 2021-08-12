Экс-форвард «Баффало» Сэм Райнхарт стал игроком «Флориды», подписав контракт на $ 19,5 млн

25-летний канадский крайний нападающий Сэм Райнхарт, ранее на протяжении семи сезонов выступавший за «Баффало Сэйбрз», стал игроком «Флориды Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба «Флориды» на официальном сайте клуба.
Хоккеист заключил трёхлетний контракт на общую сумму $ 19,5 млн ($ 6,5 млн).
«Райнхарт одаренный и разносторонний талантливый хоккеист, который сыграет ключевую роль для нашей команды в ближайшие сезоны. Он один из нескольких игроков, подписавших многолетний контракт с нашей организацией в это межсезонье, мы рады видеть, как эти игроки объединяются и продолжают создавать основу для успеха в Южной Флориде», — прокомментировал подписание генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.
Всего на счету Райнхарта в НХЛ 454 матча, в которых ему удалось набрать 295 (134+161) очков при показателе полезности «-97» и 90 минутах штрафного времени. В прошлом сезоне за «Баффало» в 54 встречах регулярного чемпионата он отметился 40 (25+15) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-28».
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