«Виннипег» сообщил о допуске 100% болельщиков на домашние матчи клуба

«Виннипег Джетс» сообщил о допуске болельщиков на домашние игры в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, компания True North Sports and Entertainment, управляющая стадионом «Канада Лайф-центр», на котором команда проводит матчи, сообщила, что для посещения игр необходимо будет пройти полную вакцинацию. Также во время проведения мероприятия все находящиеся на нём люди должны будут пользоваться средствами индивидуальной защиты. Отмечается, что стадион может быть заполнен болельщиками на 100%.

Данное решение было принято совместно с владельцами абонементов на домашние матчи «Джетс».



Напомним, новый сезон НХЛ стартует 12 октября. Первый матч сезона «Виннипег» проведёт 14 октября в гостях с «Анахаймом». Первый домашний матч клуб сыграет 21 октября также с «Дакс».