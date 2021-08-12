Самая большая арена КХЛ перешла на канадский размер льда

Минское «Динамо» в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги будет выступать на арене с канадским размером льда.

Как сообщает телеграм-канал «Хоккейный бульбаш», в новом сезоне в Минске будет канадская площадка размером 60х26 метров. В прошлые сезоны клуб выступал на льду финского формата — 60х28 метров.



В июле 2021 года КХЛ проводила совещание, где клубы попросили по возможности уменьшить размеры площадки в связи с предстоящей в 2022 году Олимпиадой в Пекине (Китай).

Напомним, минское «Динамо» в регулярном сезоне-2020/2021 заняло седьмое место в Западной конференции и вылетело в первом раунде плей-офф, проиграв серию СКА со счётом 1-4.



Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. Минское «Динамо» проведёт первый матч 3 сентября в гостях с московскими одноклубниками.