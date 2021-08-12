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«Нефтехимик» с сухим счётом обыграл «Ак Барс» на мемориале имени Ромазана

«Нефтехимик» с сухим счётом обыграл «Ак Барс» на мемориале имени Ромазана
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Нижнекамский «Нефтехимик» одержал сухую победу над казанским «Ак Барсом» на Мемориале имени Ивана Ромазана со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Первую шайбу в матче забросил форвард Марат Хайруллин на 10-й минуте первого периода. Второе взятие ворот «Ак Барса» произошло на 59-й минуте встречи, автором стал нападающий Рафаэль Бикмуллин.

Следующий матч на турнире «Нефтехимик» проведёт завтра, 13 августа, с хабаровским «Амуром». Начало — в 13:00 мск. «Ак Барс» сыграет в среду, 18 августа, с петербургским СКА в рамках предсезонного Кубка Чемпионов. Стартовый свисток — в 19:00 по московскому времени.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начинается 1 сентября. «Ак Барс» проведёт первый матч 2 сентября дома с «Йокеритом». «Нефтехимик» в этот же день примет «Куньлунь Ред Стар».

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
12 августа 2021, четверг. 13:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Хайруллин (Порядин, Сидоров) – 10:11' (5x5)   2:0 Бикмуллин (Гудачек) – 57:19' (5x5)
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