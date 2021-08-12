Новичок минского «Динамо» Грейовак поделился целями на предстоящий сезон КХЛ

Канадский нападающий Тайлер Грейовак прокомментировал свой переход в минское «Динамо», рассказал о знакомстве с Беларусью и поделился целями на предстоящий сезон КХЛ.



«Могу рассказать о знакомстве с Беларусью в первые секунды, когда после прилёта оформлял визу: девушка очень приветливо общалась со мной, рассказывала, как ходит на матчи минского «Динамо», как здесь популярен хоккей. В целом до этого слышал то же самое. Самая главная мотивация состоит в том, что Минск – прекрасное место для хоккея и развития карьеры.



Я играл в Северной Америке в НХЛ и АХЛ больше 8 лет. Я всегда хотел попробовать свои силы в Европе. Прошлый сезон в НХЛ получился сложным из-за пандемии коронавируса. В отпуске после предложения от минского «Динамо» я понял, что сейчас подходящее время для перемен. Для меня это новый вызов. К тому же «зубров» тренирует канадец Крэйг Вудкрофт. Это дополнительный плюс.



Я много общался с тренером перед подписанием контракта, он рассказывал о команде и задачах. И разговоры с ним сыграли большую роль, потому что у меня было ещё несколько предложений от других клубов. Вудкрофт убедил меня, и я решил перейти в «Динамо». Также наслышан, что в Минске новая арена. Шейн Принс, Зак Митчелл, Райан Спунер, Бреннан Менелл рассказывали мне много хорошего о городе, о сезонах в составе «зубров». Поэтому они тоже помогли принять решение о переходе в «Динамо».



Какие цели ставлю перед собой? Хочу помогать команде побеждать. Всегда есть желание быть на первых местах в турнирной таблице и выйти в плей-офф. Также готов помогать молодым ребятам, для которых начинается переходный период из молодёжного хоккея во взрослый. Знаю, что в «Динамо» много молодёжи. Наверняка я могу им чем-то помочь, да и мне такой опыт будет полезен, всегда готов продолжать учиться и развиваться. В команде должна быть такая культура: все друг другу помогают», — приводит слова Грейовака официальный сайт клуба.

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