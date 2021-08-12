Новичок минского «Динамо» Грейовак поделился целями на предстоящий сезон КХЛ

Канадский нападающий Тайлер Грейовак прокомментировал свой переход в минское «Динамо», рассказал о знакомстве с Беларусью и поделился целями на предстоящий сезон КХЛ.
«Могу рассказать о знакомстве с Беларусью в первые секунды, когда после прилёта оформлял визу: девушка очень приветливо общалась со мной, рассказывала, как ходит на матчи минского «Динамо», как здесь популярен хоккей. В целом до этого слышал то же самое. Самая главная мотивация состоит в том, что Минск – прекрасное место для хоккея и развития карьеры.
Я играл в Северной Америке в НХЛ и АХЛ больше 8 лет. Я всегда хотел попробовать свои силы в Европе. Прошлый сезон в НХЛ получился сложным из-за пандемии коронавируса. В отпуске после предложения от минского «Динамо» я понял, что сейчас подходящее время для перемен. Для меня это новый вызов. К тому же «зубров» тренирует канадец Крэйг Вудкрофт. Это дополнительный плюс.
Я много общался с тренером перед подписанием контракта, он рассказывал о команде и задачах. И разговоры с ним сыграли большую роль, потому что у меня было ещё несколько предложений от других клубов. Вудкрофт убедил меня, и я решил перейти в «Динамо». Также наслышан, что в Минске новая арена. Шейн Принс, Зак Митчелл, Райан Спунер, Бреннан Менелл рассказывали мне много хорошего о городе, о сезонах в составе «зубров». Поэтому они тоже помогли принять решение о переходе в «Динамо».
Какие цели ставлю перед собой? Хочу помогать команде побеждать. Всегда есть желание быть на первых местах в турнирной таблице и выйти в плей-офф. Также готов помогать молодым ребятам, для которых начинается переходный период из молодёжного хоккея во взрослый. Знаю, что в «Динамо» много молодёжи. Наверняка я могу им чем-то помочь, да и мне такой опыт будет полезен, всегда готов продолжать учиться и развиваться. В команде должна быть такая культура: все друг другу помогают», — приводит слова Грейовака официальный сайт клуба.
- 12 августа 2021
-
15:32
-
15:16
-
13:44
-
13:02
-
12:16
-
11:02
-
10:22
-
09:09
-
09:00
-
08:20
-
06:14
- 11 августа 2021
-
23:55
-
23:37
-
23:33
-
23:30
-
23:10
-
22:51
-
22:34
-
22:15
-
21:51
-
21:33
-
21:27
-
21:13
-
20:56
-
20:32
-
20:15
-
19:50
-
19:16
-
19:13
-
18:45
-
18:36
-
17:51
-
17:00
-
16:54
-
16:45