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Н. Хлыстов: думаю, Мозякин появится в роли тренера или менеджера, покажет, на что способен

Н. Хлыстов: думаю, Мозякин появится в роли тренера или менеджера, покажет, на что способен
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Никита Хлыстов прокомментировал решение нападающего Сергея Мозякина завершить карьеру.

«Как команда восприняла уход Мозякина? Сергей — это, конечно, легенда. С этим, думаю, никто не спорит.

Очень жаль, что такие люди уходят из большого спорта как спортсмены. Но думаю, что он ещё появится, покажет, на что он способен, может быть, в роли тренера или менеджера.

Было приятно находиться с ним рядом в составе, команде, коллективе. Уверен, что каждому партнёру это пошло в плюс и каждый что-то почерпнул от него. Поэтому с такими людьми всегда здорово быть бок о бок и немножко грустно, конечно, что он решил завершить карьеру», — приводит слова Хлыстова Metaratings.ru.

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