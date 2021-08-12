Амиров рассказал, почему решил остаться в «Салавате» вместо игры за «Торонто»

Нападающий Родион Амиров рассказал, почему решил остаться в «Салавате Юлаеве». Форвард играет за клуб из Уфы на правах аренды из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Чувствую ли, что получил самый серьёзный шанс в карьере сейчас, играя в первом звене вместе с Гранлундом и иногда с Манниненом? Конечно! Мне доверяют, и сейчас самое главное — оправдать это доверие. Мне дают большой шанс, постараюсь им воспользоваться.



Вариант моей аренды? Было много вариантов, и мы решили, что оптимально будет ещё поиграть в родном клубе. Мне нравится, с удовольствием остался в Уфе.



Не было ли мыслей, что психологически или физически не готов к Северной Америке? Понимал, что надо остаться, поиграть и ещё окрепнуть. Сейчас я думаю только о новом сезоне и борьбе за Кубок Гагарина.



Ощущаю ли разницу из-за того, что раньше выходил в третьем звене, а сейчас в первом? В каждом звене надо играть так, как от тебя требуют. Конечно, приятно играть с мастерами, и надо стараться соответствовать их уровню», — приводит слова Амирова официальный сайт уфимцев.