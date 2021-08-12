«Металлург» отправил Даниила Апалькова в ВХЛ

Магнитогорский «Металлург» отправил форварда Даниила Апалькова в ВХЛ, сообщается на официальном сайте Высшей хоккейной лиги.
Хоккеист прибыл в расположение тренировочного лагеря «Ермака».
29-летний игрок командирован в Ангарск согласно договору о сотрудничестве между «Металлургом» и «Ермаком».
Ранее Апальков подписал однолетний контракт с «Металлургом».
Форвард — воспитанник магнитогорского хоккея. В сезоне-2009/2010 стал игроком молодёжной команды «Стальные Лисы», а уже на следующий сезон дебютировал за основную команду, проведя восемь матчей.
Апальков с сезона-2011/2012 выступал за ярославский «Локомотив». В 2019 году в результате обмена он стал игроком московского «Динамо», а в 2020 году перешёл в «Сочи». В прошедшем сезоне нападающий провёл 15 матчей, где набрал одно очко.
Также в составе сборной России форвард становился серебряным призёром чемпионата мира 2012 года.
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