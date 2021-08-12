«Рейнджерс» подписали контракт с форвардом Отманном. Его выбрали 16-м на драфте-2021
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«Нью-Йорк Рейнджерс» и форвард Бреннан Отманн заключили контракт новичка, сообщается на официальной странице команды НХЛ в «Твиттере».
18-летний канадец был выбран нью-йоркским клубом в первом раунде драфта-2021 под 16-м номером.
В прошлом сезоне Отманн провёл 34 матча за «Ольтен» в швейцарской лиге и набрал 16 (7+9) очков.
Напомним, ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с российским голкипером Игорем Шестёркиным. Игрок заключил соглашение сроком на четыре года.
Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 12 октября матчами «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» и «Вегас Голден Найтс» — «Сиэтл Кракен». «Рейнджерс» свой первый матч проведут 13 октября в гостях с «Вашингтон Кэпиталз».
Новость по темеШестёркин подписал четырёхлетний контракт с «Рейнджерс»
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