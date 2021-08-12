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«Барыс» забил шесть шайб «Куньлуню», одержав первую победу на Кубке президента РК

«Барыс» забил шесть шайб «Куньлуню», одержав первую победу на Кубке президента РК
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«Барыс» одержал победу в матче Кубка президента Республики Казахстан с «Куньлунь Ред Стар» со счётом 6:2 (1:0, 4:1, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане.

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Савицкий, Коди Куник, Никита Михайлис, Роман Старченко, а также Мэтт Фрэттин, оформивший дубль. У «Куньлуня» забили Паркер Фу и Грег Сквайрз.

Кубок президента Республики Казахстан. Кубок президента РК
12 августа 2021, четверг. 16:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 6
Барыс
Нур-Султан
0:1 Фрэттин (Куник) – 05:33' (5x5)   0:2 Савицкий (Бекетаев) – 32:45' (5x5)   0:3 Куник – 33:18' (5x4)   0:4 Михайлис (Альсинг) – 34:35' (5x4)   0:5 Фрэттин (Диц) – 35:46' (5x5)   1:5 Фу (Бартли) – 39:39' (5x4)   2:5 Сквайрз – 54:51' (5x5)   2:6 Старченко (Савицкий) – 56:00' (5x5)

Следующий матч на турнире «Барыс» проведёт в субботу, 14 августа, с «Торпедо» УК. Начало — в 14:00 мск. «Куньлунь» сыграет в тот же день с «Сарыаркой». Стартовый свисток прозвучит в 9:00 по московскому времени.

Предстоящий сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Куньлунь», который будет проводить домашние матчи в Мытищах, первый матч сыграет в гостях 2 сентября с «Нефтехимиком». «Барыс» 3 сентября примет «Салават Юлаев».

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