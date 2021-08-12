«Барыс» забил шесть шайб «Куньлуню», одержав первую победу на Кубке президента РК

«Барыс» одержал победу в матче Кубка президента Республики Казахстан с «Куньлунь Ред Стар» со счётом 6:2 (1:0, 4:1, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане.
В составе победителей шайбы забросили Кирилл Савицкий, Коди Куник, Никита Михайлис, Роман Старченко, а также Мэтт Фрэттин, оформивший дубль. У «Куньлуня» забили Паркер Фу и Грег Сквайрз.
Следующий матч на турнире «Барыс» проведёт в субботу, 14 августа, с «Торпедо» УК. Начало — в 14:00 мск. «Куньлунь» сыграет в тот же день с «Сарыаркой». Стартовый свисток прозвучит в 9:00 по московскому времени.
Предстоящий сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Куньлунь», который будет проводить домашние матчи в Мытищах, первый матч сыграет в гостях 2 сентября с «Нефтехимиком». «Барыс» 3 сентября примет «Салават Юлаев».
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