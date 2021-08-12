«Металлург» потерпел первое поражение на Мемориале Ромазана, уступив «Амуру»

«Амур» одержал победу в матче Мемориала имени Ивана Ромазана с хозяевами турнира, «Металлургом», со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске.



В составе победителей шайбы забросили Андрей Алексеев и Радан Ленц. У «Металлурга» единственный гол забил Никита Коростелёв.

Следующий матч на турнире «Металлург» проведёт в пятницу, 13 августа, с «Сибирью». Начало — в 17:00 мск. «Амур» сыграет в тот же день с «Нефтехимиком». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.



Предстоящий сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Металлург» первый матч сыграет 3 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом». «Амур» 2 сентября в гостях проведёт встречу с «Сочи».