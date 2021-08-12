Плеканец: никто не ждёт, что Ягр будет лучшим в «Кладно», но он по-прежнему очень хорош

Экс-форвард «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс» Томаш Плеканец, ныне выступающий за «Кладно», поделился мнением об игре своего одноклубника, 49-летнего нападающего Яромира Ягра.



«Мы шутим над тем, что он всё ещё играет. Но тут не о чем говорить. Никто не ждёт, что он будет лучшим в команде, но он по-прежнему очень хорош в большинстве.



Он всегда найдёт место на площадке, знает, что ему делать. Я не удивлюсь, если он проведёт ещё пару сезонов», — приводит слова Плеканеца официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на интервью The Hockey News.

Отметим, 15 февраля 2022 года Яромиру Ягру исполнится 50 лет.

Ранее чешский нападающий объяснил, почему продолжает карьеру хоккеиста в таком возрасте.