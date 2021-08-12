Владелец «Чикаго» отреагировал на известие о смерти бывшего вратаря команды Тони Эспозито

Владелец «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц отреагировал на известие о смерти бывшего вратаря команды, члена Зала хоккейной славы Тони Эспозито.
«Он был неутомимым, надёжным, замечательным партнёром по команде. Тони и его супруга Марлин всегда тепло встречали новичков «Чикаго».
Новички регулярно приглашались к ним домой на ужин, а на их рождественских вечеринках присутствовали все, кто связан с «Чикаго»: и ветераны клуба, и новички.
Это грустный день для «Чикаго» и для всего хоккея. Но вместе с этой замечательной семьёй давайте отдадим честь потрясающей жизни, которую он прожил», — приводит слова Вирца официальный сайт НХЛ.
Напомним, 11 августа в возрасте 78 лет после непродолжительной борьбы с раком поджелудочной железы из жизни ушёл Тони Эспозито, выступавший долгое время в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также запомнившийся старшему поколению по игре в Суперсерии-72 между СССР и Канадой.
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