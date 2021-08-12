Экс-тренер «Чикаго» — о деле о насилии: Олдрич пытался прикоснуться к гениталиям 2 игроков

Продолжается независимая проверка, инициированная «Чикаго Блэкхоукс», относительно предполагаемого сексуального насилия со стороны помощника тренера в 2010 году.



Бывший тренер «Чикаго» Пол Винсент в разговоре со следователем вспомнил, как два игрока признались ему, что подверглись сексуальному насилию со стороны Брэда Олдрича, который в то время работал видеотренером «Блэкхоукс».



Во время интервью 7 августа через Zoom с тремя юристами из Jenner & Block — чикагской юридической фирмы, которую «Чикаго» нанял в июне, — Винсент рассказал, что впервые узнал об обвинениях от защитника Ника Бойнтона в мае 2010 года, когда команда была в Сан-Хосе во время финала Западной конференции Кубка Стэнли.



Винсент рассказал следователям, что после разговора с Бойнтоном он около 10 минут общался с двумя предполагаемыми жертвами.



«Они объяснили мне, что произошло. Мне не нужны были все подробности. Я знал, что это неправильно.



Они сказали мне, что Олдрич пытался прикоснуться к их гениталиям, что он хотел прикоснуться к их гениталиям. Это всё, что мне нужно было знать. Я сказал: «Это не моё дело. Я не полицейский. Я пойду к нужным людям», — приводит слова Винсента TSN.



Пол заявил, что рассказал о происшествии спортивному психологу «Чикаго» Джеймсу Гэри и Брайану Хиггинсу, тогдашнему директору службы безопасности клуба.



Винсент сказал, что в тот же день его вызвали на встречу с руководством клуба, включая президента Джона Макдонафа, генерального менеджера Стэна Боумэна, вице-президента по хоккейным операциям Эла Макайсаака и Гэри.



«Я зашёл, и Макайсаак спросил: «Что ты знаешь?» Я ответил: «То же самое, что рассказал Гэри и Хиггинсу». Макайсаак сказал: «У нас всё под контролем. Вы предполагаете, что что-то произошло. Мы разберёмся с этим. Вам больше не нужно в этом разбираться».



Я сказал им, мол, думаю, что нужно позвонить в Чикагское полицейское управление и попросить их провести расследование. Тогда Макайсаак сказал: «Тебе больше не о чем беспокоиться. Мы позаботимся об этом… Можешь идти».



Я вышел на улицу. Два тренера всё ещё ждали меня, Джон Торчетти и Майк Хэвилэнд. Я рассказал им, что только произошло. И мы пошли обедать», — добавил Винсент.

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