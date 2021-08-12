«Эдмонтон» продлил контракт с Куккуком. Клуб превышает потолок зарплат на $ 3,2 млн

«Эдмонтон Ойлерз» подписал контракт с защитником Слэйтером Куккуком, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Отмечается, что новое соглашение с 27-летним игроком рассчитано на два года. Среднегодовая зарплата составит $ 925 тыс. Общая сумма сделки — $ 1,85 млн.

Таким образом, теперь «Эдмонтон» превышает потолок зарплат на $ 3,2 млн. Общая сумма зарплат «нефтяников» составляет $ 84,7 млн.

Напомним, в прошедшем сезоне Куккук принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу. На его счету ещё четыре встречи и 1 (0+1) очко в плей-офф.

Ранее «Эдмонтон» подписал новый контракт с канадским защитником Дарнеллом Нурсом. Срок соглашения рассчитан на 8 лет. Средняя зарплата спортсмена составит $ 9,25 млн в год. Общая сумма выплат по контракту составит $ 74 млн.

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