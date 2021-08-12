«Виннипег» переподписал четвёртого бомбардира команды на $ 3,64 млн

«Виннипег Джетс» продлил контракт с 27-летним нападающим Эндрю Коппом, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Стороны заключили однолетнее соглашение. Сумма сделки составит $ 3,64 млн.

Отмечается, что Копп имеет право стать неограниченно свободным агентом после этого сезона. Он может быть продлён после 1 января.

В прошедшем сезоне Копп принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 15 шайб и отдал 24 результативные передачи при показателе полезности «+2» и 20 минутах штрафного времени. Он стал четвёртым бомбардиром «Виннипега».



На его счету ещё восемь встреч в плей-офф, где он набрал 2 (0+2) очка.