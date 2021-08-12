Тренер «Ак Барса»: есть разочарование, что так сыграли на Мемориале Ромазана

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко после поражения в матче с «Нефтехимиком» (0:2) подвёл итоги Мемориала Ромазана. На турнире «Ак Барс» забил два гола и пропустил девять, проиграв в трёх из четырёх матчей.



«За семь предсезонных встреч при «пять на пять» забили всего три гола, ещё в Нижнекамске. Всё остальное забили в неравных составах. Сегодня ноль голов, как тут выиграешь. Ищем лишнюю передачу, долго действуем, соперник успевает накрыть. Нужно сыграть быстрым переводом с броском, а этого нет, всё время затягиваем.



Для нас урок, есть разочарование, что так сыграли на турнире. Соберёмся с командой, поговорим. Предстоит длинный путь, только вместе мы можем это перебороть. У нас есть команда, которая имеет цель, и мы должны вместе к ней идти. Трудности есть всегда — легко не будет. Хорошо, что они есть сейчас.



Пришло очень много новых ребят. Нужно посмотреть в глаза друг другу. Нам нужно хорошо подумать. Дело в нас, не в сопернике. Артур Ахтямов — молодец, держал всю игру. Конечно, настораживает, что пропускаем голы в концовке третьего периода. Нужно в такие моменты играть на команду, а не на себя. Везде одно слово — «команда». И только так она выигрывает», — приводит слова Горбенко официальный сайт «Ак Барса».