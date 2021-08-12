Форвард Сэм Райнхарт прокомментировал подписание контракта с «Флоридой» на $ 19,5 млн

Форвард Сэм Райнхарт прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Флоридой Пантерз».



«Это захватывающе и добавляет мотивации, учитывая, какие ребята здесь собраны, какой уровень таланта, а также то, чего они собираются добиться. Мне не терпится внести свой вклад и вписаться в то, что они строят.



Кто знает, в каких сочетаниях команда будет играть, но я чувствую, что могу занять место где угодно… Нужно смотреть на возможности», — приводит слова Райнхарта официальный «твиттер» «пантер».

Напомним, 25-летний канадский крайний нападающий Сэм Райнхарт, на протяжении семи сезонов выступавший за «Баффало Сэйбрз», стал игроком «Флориды Пантерз». Хоккеист заключил трёхлетний контракт на общую сумму $ 19,5 млн ($ 6,5 млн).