Форвард Сэм Райнхарт прокомментировал подписание контракта с «Флоридой» на $ 19,5 млн
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Форвард Сэм Райнхарт прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Флоридой Пантерз».
«Это захватывающе и добавляет мотивации, учитывая, какие ребята здесь собраны, какой уровень таланта, а также то, чего они собираются добиться. Мне не терпится внести свой вклад и вписаться в то, что они строят.
Кто знает, в каких сочетаниях команда будет играть, но я чувствую, что могу занять место где угодно… Нужно смотреть на возможности», — приводит слова Райнхарта официальный «твиттер» «пантер».
Напомним, 25-летний канадский крайний нападающий Сэм Райнхарт, на протяжении семи сезонов выступавший за «Баффало Сэйбрз», стал игроком «Флориды Пантерз». Хоккеист заключил трёхлетний контракт на общую сумму $ 19,5 млн ($ 6,5 млн).
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