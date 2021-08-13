Андрей Коваленко высказался о том, что после Олимпиады в Токио спорт стал политикой

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился мнением о том, что спорт стал политикой.

«После завершения Олимпиады в Токио ко мне подходят и избиратели, и коллеги по Госдуме, у всех один вопрос: неужели спорт в современном мире стал политикой?

К сожалению, да, стал, хотя раньше мы стеснялись это признавать. Ну о чём тут говорить, если в дни японской Олимпиады события на спортивных площадках комментировал официальный представитель Министерства иностранных дел? Таковы реалии нашего века — мир вновь стал многополярным, ведущие державы пытаются решать свои интересы даже через спорт и за счёт спорта.



Я вот вспоминаю золотую для нашей хоккейной сборной Олимпиаду в Альбервиле. Думаю, при нынешнем уровне судейства — и, в частности, в хоккее — нам тогда было бы ещё сложнее выиграть первое место.



Почему? Смотрите, в Токио в гимнастике люди в официальной программе теряют предметы — и всё равно обгоняют наших спортсменок, выступивших практически безупречно. Причём решение принимает обезличенное жюри, концов не найдёшь! Это не судейство, а засуживание!

Кстати, и в хоккее в золотом Пхёнчхане всем памятно удаление нашего хоккеиста в финале с Германией на 58-й минуте. Оно было призвано сохранить проигрышный для нас счёт и только чудом не стало роковым. Прослеживается тенденция.

Выводы после Токио? До зимней Олимпиады в Пекине осталось меньше полугода. Нужно уже сегодня быть готовым к тому, что «чудеса» из Токио и Пхёнчхана можем увидеть и там.



Что делать? Этот вопрос — прежде всего к профессионалам из Министерства спорта. Но очевидно, что интересы спортсменов в Токио не удалось полностью защитить — и это почувствовала вся страна. Так что уровень спортивной политики нам нужно поднимать и усиливать, во всех видах.



В российском спорте много легенд — например, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин или Светлана Журова, которые являются политическими тяжеловесами и способны отстоять интересы наших сборных и спортсменов. Почему бы в нынешних реалиях в том же МИД не ввести пост специального представителя по спорту? Думаю, что во время Олимпиады в Пекине он пригодится», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.