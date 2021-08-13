Егор Яковлев — о семинаре КХЛ: считаю, что это правильно — общаться с прессой

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением о семинаре «Общение со СМИ», организованном КХЛ.

«Считаю, что это правильно — общаться с прессой. Мы играем для болельщиков и всё делаем для них. Наглядный пример: прошлый сезон, когда мы играли без болельщиков. Не потому, что мы плохо с ними взаимодействовали, а из-за ковида, к сожалению. Но жизнь показала нам, насколько плохо без болельщиков. Такие семинары нужно проводить: как нужно общаться с прессой, что доносить до болельщиков. Это и базовые вещи, и интересные нюансы, которые я для себя почерпнул. Было интересно», — цитирует Яковлева официальный сайт КХЛ.

Напомним, КХЛ и компания «Игровой интеллект» перед началом сезона-2021/2022 продолжили реализацию образовательных программ для хоккеистов, касающихся построения репутации, общения со СМИ, повышения финансовой грамотности.