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Коростелёв: от перехода в «Магнитку» получил новый импульс

Коростелёв: от перехода в «Магнитку» получил новый импульс
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Коростелёв прокомментировал поражение от «Амура» (1:2) в рамках Мемориала имени Ромазана.

«Результат отрицательный. Завтра — самая важная игра, финал, так сказать. От перехода в «Магнитку» я получил новый импульс, получаю удовольствие от работы, хоккея, возможности показывать свою игру.

Мой гол? На самом деле сразу в голове появилась идея, потому что видел, что Коля Голдобин будет шайбу вниз спускать. Чуть больше бы времени потратил, вратарь бы щиток положил, низ перекрыл. Поэтому решил так сделать, слава богу, получилось. Это — пройденный этап. Движемся дальше», — цитирует Коростелёва официальный сайт КХЛ.

Напомним, 13 августа «Металлург» встретится с «Сибирью».

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