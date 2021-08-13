«Спартак» поместил защитника Дмитрия Коробова в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

В июле красно-белые обменяли защитника Андрея Зубарева в «Салават Юлаев» и получили Дмитрия Коробова. Ранее сообщалось, что «Спартак» может обменять Коробова в минское «Динамо».

Коробов в сезоне-2020/2021 принял участие в 35 встречах, в которых отдал семь результативных передач. В плей-офф защитник сыграл один матч.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. В первой игре сезона-2021/2022 «Спартак» дома сыграет с «Адмиралом» 2 сентября.

По итогам прошлого чемпионата красно-белые заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили ЦСКА.