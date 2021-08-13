«Спартак» поместил защитника Дмитрия Коробова в список отказов
Поделиться
«Спартак» поместил защитника Дмитрия Коробова в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».
В июле красно-белые обменяли защитника Андрея Зубарева в «Салават Юлаев» и получили Дмитрия Коробова. Ранее сообщалось, что «Спартак» может обменять Коробова в минское «Динамо».
Коробов в сезоне-2020/2021 принял участие в 35 встречах, в которых отдал семь результативных передач. В плей-офф защитник сыграл один матч.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. В первой игре сезона-2021/2022 «Спартак» дома сыграет с «Адмиралом» 2 сентября.
По итогам прошлого чемпионата красно-белые заняли восьмое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили ЦСКА.
Комментарии
- 13 августа 2021
-
11:24
-
10:48
-
10:40
-
10:00
-
09:19
-
08:50
-
08:33
- 12 августа 2021
-
23:41
-
23:14
-
22:55
-
22:27
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:17
-
20:46
-
20:18
-
19:55
-
19:17
-
19:00
-
18:44
-
18:21
-
17:55
-
17:45
-
17:19
-
16:45
-
16:25
-
15:32
-
15:16
-
13:44
-
13:02
-
12:16
-
11:02
-
10:22
-
09:09
Партнерский контент