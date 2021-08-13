«Витязь» обыграл «Адмирал» с минимальным счётом, забив на 59-й минуте
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Сегодня, 13 августа», в Подольске на арене «Витязь» местный «Витязь» принимал «Адмирал» из Владивостока в контрольном матче и одержал победу с минимальным счётом – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Единственную шайбу на 59-й минуте забросил Даниэль Одетт при игре в большинстве. Ему ассистировали Миро Аалтонен и Валттери Кемиляйнен.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
13 августа 2021, пятница. 13:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Одетт (Аалтонен, Кемиляйнен) – 58:40' (5x4)
Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Витязь» проведёт первый матч в гостях 2 сентября с нижегородским «Торпедо». «Адмирал» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».
По итогам прошлого сезона «Витязь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф. «Адмирал» пропускал предыдущий сезон Континентальной хоккейной лиги.
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