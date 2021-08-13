«Витязь» обыграл «Адмирал» с минимальным счётом, забив на 59-й минуте

Сегодня, 13 августа», в Подольске на арене «Витязь» местный «Витязь» принимал «Адмирал» из Владивостока в контрольном матче и одержал победу с минимальным счётом – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу на 59-й минуте забросил Даниэль Одетт при игре в большинстве. Ему ассистировали Миро Аалтонен и Валттери Кемиляйнен.

Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Витязь» проведёт первый матч в гостях 2 сентября с нижегородским «Торпедо». «Адмирал» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».



По итогам прошлого сезона «Витязь» занял девятое место в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф. «Адмирал» пропускал предыдущий сезон Континентальной хоккейной лиги.