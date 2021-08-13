«Бостон» взял в тренерский штаб двух бывших игроков клуба

Бывшие хоккеисты «Бостон Брюинз» Крис Келли и Адам Маккуэйд вошли в тренерский штаб клуба, сообщается на официальной странице «мишек» в «Твиттере».

Отмечается, что Келли будет помощником главного тренера команды, а Маккуэйд — координатором по развитию игроков.



40-летний Келли занимал последние два сезона должность, которая теперь досталась Маккуэйду.



34-летний Адам провёл большую часть карьеры в составе «Бостона». Последний матч защитник сыграл в марте 2019 года, когда выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Затем он был вынужден взять паузу в карьере из-за травмы: у хоккеиста были диагностированы проблемы с шейным отделом позвоночника.



Недавно хоккеист объявил об официальном завершении профессиональной карьеры.