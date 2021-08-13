Главный тренер «Амура»: Крикунов меня благословил и пожелал удачи

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв рассказал, какой опыт приобрёл после совместной работы с Владимиром Крикуновым.



«В «Амуре» у нас есть тренер по физической подготовке Денис Богданов. Я с ним в контакте, обсуждаем детали подготовки, находим общий язык. А что касается Владимира Васильевича, то я не скрою: мы общаемся, постоянно на связи. Крикунов — мэтр отечественного тренерского цеха. Я и сам прекрасно понимаю, что физическая подготовка — это важнейший элемент нашей игры наряду с неравными составами и вратарями.



Был ли какой-то совет или наставление от Крикунова, когда позвали в «Амур»? Да. Как только я получил предложение из Хабаровска, мы встретились с Владимиром Васильевичем и поговорили. Он сказал, что я поднабрался опыта и готов к этому вызову. Мол, пора работать самостоятельно. Крикунов меня благословил и пожелал удачи. Уверен, этот человек всегда придёт на помощь и даст ценный совет. Школа у него богатейшая. Телефонный звонок от Владимира Васильевича никогда не будет лишним.



Методики Крикунова не устарели? Я в Хабаровске стараюсь совмещать. Что-то беру от Владимира Васильевича, что-то привношу нового. Тот же тест Купера, который был запланирован, мы отменили из-за жары. Да и ребята приехали в разное время. Решили поступить по-честному. А что касается методик Крикунова, то они всегда давали результат. Разве что мы пытаемся в «Амуре» давать чуть более интенсивные тренировки.



Сильно ли я поменялся как человек и как тренер с 2017 года, когда впервые пробовал себя в роли главного тренера? В «Динамо» была немного другая история. Работа главного тренера — это всегда тяжело, большая ответственность. Не скрою, я действительно поменялся. Стараюсь не раздваиваться, отбрасывать в сторону ненужные вещи. Распыление ни к чему хорошему не ведёт. Нужно быть жёстче, быстрее принимать решения. У нас в Хабаровске подобрался хороший тренерский штаб, все профессионалы. Думаю, мы справимся.



Не раздражает ли меня как тренера, что не все игроки «Амура» могут исполнить такую подкидку, как Шипачёв? В «Амуре», поверьте, тоже есть парни, которые могут сделать подкидку. Это и Зубов с Галузиным. Володя Бутузов — игрок с очень высоким потенциалом, те же чехи. Так что ничего страшного. При комплектовании состава мы подбирали людей, которые могут сыграть в большинстве. Главное — правильное распределение ролей. В меньшинстве, в свою очередь, должны выходить те, кто не испугается каучукового диска. Как я могу на что-то жаловаться? У меня есть материал, с которым нужно работать и создавать рабочий сплочённый коллектив. Тренерская работа — это творческий процесс», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

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