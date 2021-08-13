Дм. Фёдоров — об общении со СМИ: игроки правильно реагируют на провокационные вопросы

Креативный продюсер КХЛ ТВ, комментатор Дмитрий Фёдоров подвёл итоги семинара «Общение со СМИ», проведённого с игроками «Магнитки».
«Мы живём в таком мире, где ваши аккаунты в социальных сетях во многом формируют вашу репутацию. А репутация напрямую влияет на карьеру, причем не только игрока, но и дальнейшую — тренера, спортивного функционера.
Социальные медиа уже стали привычным и очень мощным инструментом коммуникации с внешним миром, они формируют имидж и игроков, и самой команды. Поэтому отдельно участники семинара поговорили о правилах ведения социальных сетей и взаимодействия через них с болельщиками и журналистами.
Хоккеисты осознают важность интервью и взаимодействия со СМИ. «Металлург» — топ-клуб, хоккеисты которого являются звёздами, они часто дают интервью. Поэтому я видел заинтересованность, очень хорошее, живое общение.
Мне понравилась реакция: задавали вопросы, звучали реплики, на лицах — улыбки. Как показывают наши опросы, скептиков в отношении темы этого семинара практически нет.
Самое главное, что мы видим результаты этой работы. Хоккеисты правильно реагируют на провокационные вопросы, по наивности не попадают в дурацкие ситуации. И самое главное — хоккеисты стараются быть интересными для болельщиков», — приводит слова Фёдорова официальный сайт КХЛ.
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