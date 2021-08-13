Экс-форвард «Нью-Джерси» Маттиас Теденбю перешёл в минское «Динамо»

Шведский нападающий Маттиас Теденбю перешёл в минское «Динамо», сообщает белорусская Tribuna.com со ссылкой на агента игрока Алёшу Пилко.



В прошлом сезоне на счету игрока 35 (17+18) очков в 54 матчах КХЛ в составе «Витязя» при показателе полезности «-2». Шведский форвард стал третьим бомбардиром подмосковной команды.



Ранее Теденбю четыре сезона провёл в НХЛ, выступая за «Нью-Джерси Дэвилз».

Напомним, ранее минское «Динамо» подписало контракт с канадским нападающим Тайлером Грейоваком. Соглашение с бывшим игроком «Ванкувер Кэнакс» заключено сроком на один год.



28-летний игрок в прошедшем сезоне НХЛ провёл в регулярном чемпионате 14 игр за «Кэнакс», в которых набрал 4 (3+1) результативных балла при показателе полезности «-3». Также он сыграл девять матчей за клуб АХЛ «Манитоба Мус», набрав в них 9 (2+7) результативных баллов.