«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало» на Айкела
Поделиться
Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не исключает возможности обмена российского форварда Кирилла Капризова в «Баффало Сэйбрз» на Джека Айкела, сообщает издание ФАН.
Информацию подтвердил американский журналист The Hockey News Лайл Ричардсон. Билл Герин сделал несколько предложений Капризову о продлении контракта, однако сторона российского хоккеиста ответила отказом. Теперь «Миннесота» может включать игрока в сделку по переходу капитана «Баффало» Джека Айкела.
Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.
Новость по темеФорвард «Миннесоты»: я лично полечу в Россию, заберу Капризова из Сибири и привезу обратно
Комментарии
- 13 августа 2021
-
20:35
-
20:07
-
19:42
-
19:14
-
19:05
-
18:53
-
18:33
-
18:00
-
17:39
-
17:11
-
16:47
-
16:27
-
15:34
-
15:27
-
15:13
-
13:51
-
13:14
-
11:24
-
10:48
-
10:40
-
10:00
-
09:19
-
08:50
-
08:33
- 12 августа 2021
-
23:41
-
23:14
-
22:55
-
22:27
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:17
-
20:46
-
20:18
-
19:55
Партнерский контент