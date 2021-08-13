«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало» на Айкела

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не исключает возможности обмена российского форварда Кирилла Капризова в «Баффало Сэйбрз» на Джека Айкела, сообщает издание ФАН.



Информацию подтвердил американский журналист The Hockey News Лайл Ричардсон. Билл Герин сделал несколько предложений Капризову о продлении контракта, однако сторона российского хоккеиста ответила отказом. Теперь «Миннесота» может включать игрока в сделку по переходу капитана «Баффало» Джека Айкела.

Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.