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«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало» на Айкела

«Миннесота» может обменять Капризова в «Баффало» на Айкела
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не исключает возможности обмена российского форварда Кирилла Капризова в «Баффало Сэйбрз» на Джека Айкела, сообщает издание ФАН.

Информацию подтвердил американский журналист The Hockey News Лайл Ричардсон. Билл Герин сделал несколько предложений Капризову о продлении контракта, однако сторона российского хоккеиста ответила отказом. Теперь «Миннесота» может включать игрока в сделку по переходу капитана «Баффало» Джека Айкела.

Напомним, Капризов провёл свой первый сезон в НХЛ. За 55 матчей он набрал 51 (27+24) очко при показателе полезности «+10». В плей-офф он провёл семь матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ.

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