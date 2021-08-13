Генеральный менеджер «Флориды» поделился эмоциями от подписания 42-летнего Джо Торнтона

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал новость, что нападающий Джо Торнтон заключил на год контракт с клубом.



«С более чем 1600 матчами в НХЛ Джо привнесёт богатый опыт в нашу раздевалку. Его стремление к успеху бескомпромиссно, и мы очень рады, что он решил подписать контракт с нашей командой, и его вере в то, что мы хотим построить», — приводит слова генменеджера официальный сайт «пантер».



В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 форвард выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и провёл 44 матча, где набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в семи встречах.



Летом нападающий стал неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ.



Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.

Новость по теме 42-летний Джо Торнтон подписал контракт с «Флоридой»