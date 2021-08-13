«Салават» уверенно обыграл «Северсталь», забросив шесть шайб
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«Салават Юлаев» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» со счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Плэтт, Андрей Зубарев, Теэму Хартикайнен, Данил Алалыкин, Степан Санников и Александр Кадейкин. У череповчан отличились Давид Думбадзе и Адам Лишка.
Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
13 августа 2021, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Плэтт (Гранлунд, Амиров) – 12:21' (5x5) 2:0 Зубарев (Пустозёров, Пименов) – 21:34' (5x5) 2:1 Думбадзе (Рыков, Стенквист) – 21:50' (5x5) 3:1 Хартикайнен (Гранлунд) – 26:17' (5x4) 4:1 Алалыкин (Бирюков, Лисовец) – 32:28' (5x5) 4:2 Лишка (Чуркин) – 39:58' (5x5) 5:2 Санников (Науменков, Пустозёров) – 41:51' (4x5) 6:2 Кадейкин (Хартикайнен) – 52:22' (5x5)
Таким образом, «Салават Юлаев» занял итоговое второе место на домашнем турнире, набрав четыре очка в трёх матчах. «Северсталь» финишировала на третьем месте с двумя очками после трёх встреч.
Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Салават» проведёт первый матч 3 сентября в гостях с «Барысом». «Северсталь» 2 сентября дома примет СКА.
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