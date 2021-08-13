Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» уверенно обыграл «Северсталь», забросив шесть шайб

«Салават» уверенно обыграл «Северсталь», забросив шесть шайб
Комментарии

«Салават Юлаев» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» со счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Плэтт, Андрей Зубарев, Теэму Хартикайнен, Данил Алалыкин, Степан Санников и Александр Кадейкин. У череповчан отличились Давид Думбадзе и Адам Лишка.

Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
13 августа 2021, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Плэтт (Гранлунд, Амиров) – 12:21' (5x5)   2:0 Зубарев (Пустозёров, Пименов) – 21:34' (5x5)   2:1 Думбадзе (Рыков, Стенквист) – 21:50' (5x5)   3:1 Хартикайнен (Гранлунд) – 26:17' (5x4)   4:1 Алалыкин (Бирюков, Лисовец) – 32:28' (5x5)   4:2 Лишка (Чуркин) – 39:58' (5x5)   5:2 Санников (Науменков, Пустозёров) – 41:51' (4x5)   6:2 Кадейкин (Хартикайнен) – 52:22' (5x5)

Таким образом, «Салават Юлаев» занял итоговое второе место на домашнем турнире, набрав четыре очка в трёх матчах. «Северсталь» финишировала на третьем месте с двумя очками после трёх встреч.

Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Салават» проведёт первый матч 3 сентября в гостях с «Барысом». «Северсталь» 2 сентября дома примет СКА.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021