«Салават» уверенно обыграл «Северсталь», забросив шесть шайб

«Салават Юлаев» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Северсталью» со счётом 6:2 (1:0, 3:2, 2:0). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Плэтт, Андрей Зубарев, Теэму Хартикайнен, Данил Алалыкин, Степан Санников и Александр Кадейкин. У череповчан отличились Давид Думбадзе и Адам Лишка.

Таким образом, «Салават Юлаев» занял итоговое второе место на домашнем турнире, набрав четыре очка в трёх матчах. «Северсталь» финишировала на третьем месте с двумя очками после трёх встреч.



Новый сезон КХЛ начинается 1 сентября. «Салават» проведёт первый матч 3 сентября в гостях с «Барысом». «Северсталь» 2 сентября дома примет СКА.