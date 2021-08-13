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«Сибирь» обыграла «Металлург» и стала победителем Мемориала имени Ивана Ромазана

«Сибирь» обыграла «Металлург» и стала победителем Мемориала имени Ивана Ромазана
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«Сибирь» одержала победу в заключительном матче Мемориала имени Ивана Ромазана с хозяевами турнира, «Металлургом», со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске.

В составе победителей шайбы забросили Никита Коротков, Вячеслав Литовченко и Антон Ведин. У «Металлурга» единственный гол забил Николай Голдобин.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
13 августа 2021, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Коротков (Кудако, Ермаков) – 18:56' (5x5)   0:2 Литовченко – 25:52' (5x5)   1:2 Голдобин (Коростелёв, Майе) – 43:36' (5x4)   1:3 Ведин (Ли) – 59:02' (en)

Таким образом, «Сибирь» стала победителем Мемориала имени Ивана Ромазана, набрав семь очков в четырёх матчах и обойдя «Нефтехимик» (шесть очков). «Металлург» на домашнем турнире финишировал на третьем месте с четырьмя очками после четырёх встреч.

Предстоящий сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Металлург» первый матч сыграет 3 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом». «Сибирь» в этот же день в Челябинске проведёт встречу с «Трактором».

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