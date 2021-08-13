«Сибирь» обыграла «Металлург» и стала победителем Мемориала имени Ивана Ромазана

«Сибирь» одержала победу в заключительном матче Мемориала имени Ивана Ромазана с хозяевами турнира, «Металлургом», со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске.
В составе победителей шайбы забросили Никита Коротков, Вячеслав Литовченко и Антон Ведин. У «Металлурга» единственный гол забил Николай Голдобин.
Таким образом, «Сибирь» стала победителем Мемориала имени Ивана Ромазана, набрав семь очков в четырёх матчах и обойдя «Нефтехимик» (шесть очков). «Металлург» на домашнем турнире финишировал на третьем месте с четырьмя очками после четырёх встреч.
Предстоящий сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Металлург» первый матч сыграет 3 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом». «Сибирь» в этот же день в Челябинске проведёт встречу с «Трактором».
- 13 августа 2021
-
19:42
-
19:14
-
19:05
-
18:53
-
18:33
-
18:00
-
17:39
-
17:11
-
16:47
-
16:27
-
15:34
-
15:27
-
15:13
-
13:51
-
13:14
-
11:24
-
10:48
-
10:40
-
10:00
-
09:19
-
08:50
-
08:33
- 12 августа 2021
-
23:41
-
23:14
-
22:55
-
22:27
-
22:00
-
21:37
-
21:29
-
21:17
-
20:46
-
20:18
-
19:55
-
19:17
-
19:00