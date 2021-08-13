«Сибирь» обыграла «Металлург» и стала победителем Мемориала имени Ивана Ромазана

«Сибирь» одержала победу в заключительном матче Мемориала имени Ивана Ромазана с хозяевами турнира, «Металлургом», со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске.



В составе победителей шайбы забросили Никита Коротков, Вячеслав Литовченко и Антон Ведин. У «Металлурга» единственный гол забил Николай Голдобин.

Таким образом, «Сибирь» стала победителем Мемориала имени Ивана Ромазана, набрав семь очков в четырёх матчах и обойдя «Нефтехимик» (шесть очков). «Металлург» на домашнем турнире финишировал на третьем месте с четырьмя очками после четырёх встреч.

Предстоящий сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Металлург» первый матч сыграет 3 сентября в Екатеринбурге с «Автомобилистом». «Сибирь» в этот же день в Челябинске проведёт встречу с «Трактором».