Источник: Александр Андриевский станет главным тренером «Адмирала», Емелин покинет клуб

Александр Андриевский сменит Сергея Вострикова в «Адмирале», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что новым главным тренером «Адмирала» в ближайшее время будет утверждён Александр Андриевский, который уже работал в клубе из Владивостока. Одним из его помощников станет известный в прошлом нападающий Виктор Александров (он выступал за «Адмирал» с 2015 по 2018 год). Тренер по нападающим Анатолий Емелин покинет клуб вслед за Сергеем Востриковым.

Напомним, сегодня, 13 августа, «Адмирал» по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым. Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Адмирал» назначен Олег Горбенко.

В середине июля «Адмирал» сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022. В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.