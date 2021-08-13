Источник: Александр Андриевский станет главным тренером «Адмирала», Емелин покинет клуб

Александр Андриевский сменит Сергея Вострикова в «Адмирале», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Отмечается, что новым главным тренером «Адмирала» в ближайшее время будет утверждён Александр Андриевский, который уже работал в клубе из Владивостока. Одним из его помощников станет известный в прошлом нападающий Виктор Александров (он выступал за «Адмирал» с 2015 по 2018 год). Тренер по нападающим Анатолий Емелин покинет клуб вслед за Сергеем Востриковым.
Напомним, сегодня, 13 августа, «Адмирал» по обоюдному согласию расторг контракт с главным тренером Сергеем Востриковым. Исполняющим обязанности главного тренера ХК «Адмирал» назначен Олег Горбенко.
В середине июля «Адмирал» сформировал тренерский штаб на сезон-2021/2022. В штаб главного тренера Сергея Вострикова вошли старший тренер Олег Горбенко, тренер по нападающим Анатолий Емелин, тренер Николай Карасёв, тренер по физической подготовке Александр Шакиров. Также достигнута договорённость с Юрием Ключниковым, он займётся подготовкой вратарей.
- 13 августа 2021
-
21:53
-
21:34
-
21:15
-
21:13
-
20:51
-
20:45
-
20:35
-
20:07
-
19:42
-
19:14
-
19:05
-
18:53
-
18:33
-
18:00
-
17:39
-
17:11
-
16:47
-
16:27
-
15:34
-
15:27
-
15:13
-
13:51
-
13:14
-
11:24
-
10:48
-
10:40
-
10:00
-
09:19
-
08:50
-
08:33
- 12 августа 2021
-
23:41
-
23:14
-
22:55
-
22:27
-
22:00