Игроки «Сочи» лично доставят абонементы болельщикам

«Сочи» на официальном сайте презентовал болельщикам абонементную программу нового сезона.
«Абонемент нового сезона — ваш гарантированный пропуск на хоккей. В связи с сохраняющимися ограничениями возможность увидеть крутые матчи КХЛ получат только владельцы абонементов прошлого и нового сезонов.
Первый день продажи абонементов — понедельник, 16 августа. Окончание продаж – 30 августа.
Мы дорожим поддержкой наших болельщиков в это непростое время и благодарим всех, кто остаётся рядом с командой. Мы снизили цены как для владельцев абонементов прошлого сезона, так и для тех, кто купит его впервые.
Для владельцев абонементов прошлого сезона скидка от общей стоимости билетов составит 50%, для новых клиентов — 30%.
Матчи плей-офф Кубка Гагарина включены в абонементы нового сезона.
Привилегии для владельцев абонементов:
– приоритетное право выкупа своих мест;
– выкупленные места остаются за болельщиком на протяжении всех 28 домашних матчей + матчи плей-офф;
– подарочные наборы с фирменной атрибутикой клуба;
– начисление бонусов в новой программе лояльности клуба.
Всем владельцам абонементов прошлого сезона, выкупивших свои места, а также для первых 50 новых владельцев абонементов будет предоставлен пропуск на автомобиль на парковку «Большого» во время матчей (один абонемент — один автомобиль).
Дети до 6 лет включительно могут посещать матчи бесплатно без предоставления отдельных мест.
Друзья! Первым 100 покупателям абонементов нового сезона абонементы и подарочные наборы лично в руки вручат хоккеисты «Сочи». Приготовьтесь встречать гостей!» — говорится в сообщении.
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