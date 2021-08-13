Джо Торнтон объяснил, почему решил подписать контракт с «Флоридой»

Нападающий Джо Торнтон высказался после подписания контракта с «Флоридой Пантерз».



«Я смотрел плей-офф в прошлом году — «Флорида» — «Тампа», — и это была отличная серия. Мне понравилась команда, она произвела на меня большое впечатление.



Что меня привлекло? Энергия, которую эти ребята приносят каждый вечер. Они хотят работать каждый день, каждый день становиться лучше.



Они рады возможности играть и любят играть вместе каждый вечер. Я просто с нетерпением жду возможности присоединиться к ним в этом путешествии», — приводит слова Торнтона официальный «твиттер» команды.



В регулярном чемпионате сезона-2020/2021 форвард выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и провёл 44 матча, где набрал 20 (5+15) очков. В плей-офф на его счету один гол в семи встречах.



Летом нападающий стал неограниченно свободным агентом. Он является самым результативным игроком из всех, кто сейчас выступает в НХЛ.



Торнтон занимает 14-е место по результативности за всю историю лиги. В его активе 1529 (425+1104) очков в 1680 матчах.

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