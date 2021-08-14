Мэттьюс после операции на запястье может пропустить начало сборов «Торонто»

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс перенёс операцию на запястье, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.



23-летний американец пропустит около шести недель, из-за чего может не успеть восстановиться к началу сборов «кленовых листьев».

Отмечается, что центральный нападающий увеличил нагрузки, тренируясь на льду, и почувствовал дискомфорт.



Травма руки беспокоила Мэттьюса в течение почти всего минувшего сезона. Он пропустил две встречи (27 февраля и 1 марта), усугубив травму. По словам тренера Шелдона Кифа, повреждение сказалось на броске Мэттьюса и повлияло на тактику игры команды.

В регулярном сезоне-2020/2021 Мэттьюс сыграл в 52 матчах, набрав 66 (41+25) очков при показателе полезности «+20». В плей-офф форвард провёл семь встреч и набрал 5 (1+4) очков.