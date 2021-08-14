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Генменеджер «Тампы» — о потерях клуба: на ключевых позициях остаются элитные хоккеисты

Генменеджер «Тампы» — о потерях клуба: на ключевых позициях остаются элитные хоккеисты
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Генеральный менеджер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа прокомментировал ряд потерь игроков после завоевания второго подряд Кубка Стэнли. «Молниям» пришлось искать замену пяти ключевым игрокам: нападающим Блейку Коулману, Баркли Гудроу, Янни Гурду, Тайлеру Джонсону и защитнику Давиду Савару.

«Несмотря на потери, я смотрю в будущее с оптимизмом. Считаю, что мы снова сможем бороться за Кубок, потому что у нас в составе на ключевых позициях остаются элитные хоккеисты, которые либо уже находятся на пике карьеры, либо выходят на него», — приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в межсезонье «Тампа» усилилась опытными нападающими Кори Перри и Пьером-Эдуаром Бельмаром, а также защитником Заком Богосяном.

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