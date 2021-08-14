Фридман: клубы не в восторге от того, что они видят с плечом Тарасенко

Североамериканский обозреватель и инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о возможном обмене нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.
«Одна из вещей, которые я слышал, — это то, что некоторые команды не в восторге от того, что они видят с плечом Тарасенко. Думаю, это одна из причин, по которой обмен ещё не совершён», — приводит слова Фридмана подкаст 31 Thoughts.
Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.
Тарасенко принял участие в 24 матчах в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021, набрав 14 (4+10) очков. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и забросил две шайбы.
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