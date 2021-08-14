Главный тренер «Сибири» прокомментировал победу на Мемориале Ромазана

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги Мемориала Ромазана.



Команда из Новосибирска обыграла «Магнитку» (3:1) и выиграла турнир.



«Хотел бы поздравить всех болельщиков Магнитогорска с 30-летием Мемориала Ромазана. В первом я участвовал как игрок, сейчас очень приятно выиграть в качестве тренера. Впечатления самые приятные, никаких претензий ни по размещению, ни по трансферу нет. Идеальные раздевалки, идеальный лёд, всё хорошо.



Соперники серьёзные, каждый решает свои локальные задачи, но то, что мы запланировали, мы сделали. Команда показала, что у неё есть характер, она может играть и по счёту, и на результат. Выводы делать рано, это лишь один из этапов подготовки к чемпионату страны



До конца ещё определились не по всем тройкам и по парам защитников. Ждём, что ребята еще подъедут, именно защитник у нас должен подъехать. Ротация идёт, но, в принципе, тройки более-менее устраивают. Это показала и наша результативность.



Конечно, надо ещё прибавлять в игре в обороне, хотя я считаю, что мы наиграли на твёрдую четвёрку. Будем требовать от команды более слаженных действий, более агрессивной игры в обороне.



Выбор стартового голкипера — приятная головная боль? Соглашусь, наша вратарская бригада показала очень высокий уровень игры. Это приятная головная боль. Чемпионат очень плотный, фактически мы сыграем половину чемпионата уже за 70 дней, и я думаю, работы хватит обоим. Если у тебя есть два надёжных вратаря — это здорово для команды», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Металлурга».

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