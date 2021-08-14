Разин: 20 дней в поездке — утомительно. «Северсталь» не на Мальдивы поехала, а вкалывать

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался после поражения в матче Кубка республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым» (2:6).



«Хочется сказать спасибо организаторам, что пригласили нас. Этап подготовки прошёл для нас хорошо. Хорошие команды. Мы здесь праздник не испортили. Конкуренцию составили.



По игре — у нас двадцатый день в поездке. Усталость накопилась. Играли против заряженной команды. «Салават» играл дома. Оптимальный состав был. Видно, что с хорошей игровой дисциплиной. Против такого соперника сложно играть. Мы немножко подустали. Ошибки, которые совершили, — разберём. Спасибо за турнир. Приглашайте ещё.



Учитывая повреждение Влада Подъяпольского, будем ли усиливать вратарскую линию перед сезоном? Нет, Влад вернётся. Оставшиеся два вратаря у нас квалифицированные. Им предоставляется шанс проявить себя, показать, что они тоже готовы быть номером один.



Мы выкупили из Уфы защитника Петрищева? Мы ещё год назад хотели его видеть в наших рядах. Парень привыкает, парень молодой. Хочется пожелать ему удачи, чтобы освоился в нашей команде.



Как я оказался в бане с болельщиками «Салавата»? Я не знаю, были ли там болельщики или нет. Я просто пошутил в инстаграме, что это фан-сектор. У нас был выходной, а по выходным мы иногда ходим в баню.



Меня узнали? Один узнал. Видно, как кричал: «Салават» — чемпион!»



Насколько игра новичков удовлетворила по итогам турнира? Сейчас трудно судить. У нас были тяжёлые сборы. 20 дней в поездке — утомительно. Мы же не на Мальдивы на двадцать дней поехали, а работать, вкалывать. Сейчас трудно говорить. К игровым качествам пока никак не относимся, а к их трудолюбию, работоспособности — лентяев не было. Всем пятёрка», — приводит слова Разина официальный сайт «Северстали».

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